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İhbar etti, pişman olunca "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" deyip kendini yaktı!

'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Benzin şişesi ile otobüs terminaline gelen S.A. isimli genç, üzerine benzini boşaltıp "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini yaktı. S.A.'ya otogar çalışanları müdahale etti. Kendini yakan gencin kuzenini uyuşturucu kullandığı için ihbar ettiği, öldürülme korkusu yaşadığı için kendini ateşe verdiği öğrenildi.

İHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:28 Son Güncelleme: 19.8.2020 09:34 ABONE OL
İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

'da bir kişi sabah saatlerinde otobüs terminalinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan gencin akrabasını uyuşturucu suçundan ihbar edince öldürülme korkusuyla girdiği bunalım sonucu kendini yaktığı ortaya çıktı. Kendini yakan gencin alev topu içinde koşması ise güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Olay, 'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Yusuf Ziya Yılmaz Samsun Şahirlerarası Otobüs Terminali'nde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde ikamet eden 24 yaşındaki S.A., ailesiyle birlikte Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'ne fındık toplamaya gitti.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Amcasının oğlunu uyuşturucu suçundan ihbar ettiği iddia edilen S.A., kendisini öldürecekleri korkusu ile Fatsa'dan otogarına gelip akaryakıt istasyonundan 1,5 litre su şişesine aldığı benzini üzerine dökerek "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırarak kendini ateşe verdi.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Alevler içinde kalıp otogar giriş kapısı önünden koşarak kafeterya kısmına giden S.A.'yı burada otogar çalışanları yangın söndürme tüpü ile müdahale ederek söndürdü. 112 acil servis ekiplerince ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.A. yanık merkezinde tedavi altına alındı. S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Olayın görgü şahitleri, "Burada dolaştı. Tuhaf tuhaf hareketleri vardı. Önce göğsüne, sonra ayaklarına döktü benzini. Muavine yangın söndürücüyü al dedim. Burada birileri de ikna etmeye çalışıyordu. Bir tur atıp geldi ve ateşledi. Parlayınca diğer tarafa koştu. Muavin de yangın söndürücüyle peşine düştü. Yetişmeseydi tamamen yanmıştı" dedi.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Görgü şehitleri gencin kendisini yakmadan önce, "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" diye bağırdığını söyledi.

İhbar etti, pişman olunca Ben büyük bir şerefsizlik yaptım deyip kendini yaktı!

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İhbar etti, pişman olunca "Ben büyük bir şerefsizlik yaptım" deyip kendini yaktı!
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