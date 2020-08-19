İlk celsede tahliye

İstanbul Sultangazi'de annesine şiddet uygulayan ve bıçakla saldıran babasını, annesini korumak için öldüren 16 yaşındaki genç, ilk celsede tahliye edildi. 10 Ekim 2019'da 16 yaşındaki İbrahim D., annesine yıllardır şiddet uygulayan ve olay günü de bıçakla dilini kesmeye çalışan babası Yusuf D.'yi bıçaklayarak ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından tutuklanan ve 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen İbrahim D.'nin yargılanmasına başlandı.İbrahim D. duruşmadaki savunmasında babası ile aynı iş yerinde çalıştığını ve olay günü de beraber işten çıkıp eve doğru gittiklerini söyledi. Babasının daha sonra işim var diyerek yanından ayrıldığını söyleyen İbrahim D., "Eve vardığımda annem kardeşimin hasta olduğunu söyledi biz de hastaneye gitmek için evden çıktık. Yolda babam ile karşılaştık. Babam yolda sinirliydi 'eve gidin' dedi. Arkamızdan babam eve geldi ve annemle tartışmaya başladılar. Babam anemin kafasına yumruk attı. Annem ağladıkça babam daha çok sinirlendi ve vurmaya devam etti. Annemi boğazından kaldırıp yere fırlattı. Annem bayılmış gibiydi. Cebinden bıçak çıkardı ve 'ağlarsan dilini keserim' dedi. Annem bıçağı tutmaya çalışırken eli kesildi" şeklinde konuştu.Babasını sakinleştirmeye çalıştığını söyleyen İbrahim D., "Babam 'seni de öldürürüm kardeşlerini de öldürürüm sen karışma' dedi. Geri çekildim ama bu kez annemi boğmaya çalıştı. Annemin yüzü kıpkırmızı oldu. Nefes alamadığını görünce dayanamadım ve babamın koltuğun üzerine bıraktığı bıçağı alarak 2 kez sapladım. Daha sonra çok korktum ve abimi aradım. Abim polisi arayacağını ve korkmamam gerektiğini söyledi" dedi.Maktulün eşi Saniye D. ise, "Bir defasında kolumu kırdı, beni çocuklarımla tehdit ettiği için onun kırdığını söyleyemedim. Devamlı çocukları da beni de dövüyordu. 9 yıl önce ben hamileyken yine beni darp etmişti ve bebeğim düşmüştü" ifadelerini kullandı. Mevcut delil durumunu, tanık beyanlarını ve tutuklulukta geçirilen süreyi değerlendiren mahkeme, İbrahim D.'nin tahliyesine hükmetti. İHA