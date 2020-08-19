İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Deliller titizlikle incelendi ve...

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'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan hakkında kararı! Deliller titizlikle incelendi ve...

Son günlerin en çok konuştuğu ve tutuklanması için kampanyaların yapıldığı hakkında açıklaması geldi! Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 'e cinsel istismarda bulunan Musa Orhan hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Başsavcılık, tüm delillerin toplandığını titizlikle incelendiğini ve Musa Orhan'ın Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiğini ifade etti. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

DAMLA KAYA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:35 Son Güncelleme: 19.8.2020 14:49 ABONE OL
İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika açıklaması geldi! Deliller titizlikle incelendi ve...

Sabah Gazetesi'nden Damla Kaya'ın aktardığı bilgisine göre son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri olan 'ın küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulunması sonrasında Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı. Yargılamayı yapacak mahkemenin kararının beklendiği vurgulandı. Mağdur 'in annesinin sözleri herkesin yüreklerini dağlamıştı. Talihsiz kız yaşam mücadelesini kazanamadı ve hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI!

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle M.O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika açıklaması geldi! Deliller titizlikle incelendi ve...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 'e cinsel istismarda bulunan ile ilgili açıklama yaptı. Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız dün hayatını kaybetmişti. Acılı annenin fotoğrafını ve "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum" sözlerini paylaşan Twitter kullanıcıları cinsel saldırı şüphelisi Musa Orhan'ın tutuklanması için çağrıda bulunmuştu.

İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika açıklaması geldi! Deliller titizlikle incelendi ve...

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Mağdur İpek E.'nin cinsel istismara maruz kalması olayı hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bir basın açıklaması yapılması uygun görülmüştür.

Mağdur 07.07.2020 tarihinde Siirt Cumhuriyet Başsavcılığımıza müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı, şüpheli Musa O.'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş ve derhal soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm deliller toplanmış ve titizlikle değerlendirilmiştir.

Şüpheli 17.07.2020 tarihinde tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika açıklaması geldi! Deliller titizlikle incelendi ve...

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27.07.2020 tarihinde Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmiştir.

Mahkemenin Başsavcılığımızın talebi hakkında bir karar vermesi beklenmekte olup yargılama süreci devam etmektedir.

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İpek Er'e cinsel istismarda bulunarak ölümüne neden olan Musa Orhan hakkında son dakika kararı! Deliller titizlikle incelendi ve...
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