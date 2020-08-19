İstanbul polisi, ölüm makinelerini bir bir topladı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Bakırköy, Arnavutköy ve Pendik'te peş peşe seri uygulamalar yaptı. Şüpheli görülen kişiler ve araçlar tek tek arandı. Uygulamalarda 668 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi.

DENETİMLERDE UYUŞTURUCU VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda; 3.81 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, 3.79 gram Esrar maddesi, 0.55 gram Kokain maddesi, 30.84 gram "Hibrit Esrar" olarak adlandıran Skunk maddesi, altı ruhsatsız tabanca ve 53 mermi ele geçirdi. Silahlar incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Uygulamalarda dört çalıntı motosiklet de bulundu. Çakar tertibatlı olan bir araca ve bulunan dört çalıntı motosiklete el konuldu. Bir şüphelinin üzerinden ise sahte sürücü belgesi çıktı. Geçmişte işledikleri suçlardan ötürü tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesilen ve haklarında yakalama kararı bulunan iki firari suçlu yakalanarak gözaltına alındı.