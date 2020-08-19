Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da şok denetim! Uyuşturucu, silah ve çalıntı motosikletler ele geçti, iki firari yakalandı

'da şok denetim! , silah ve çalıntı motosikletler ele geçti, iki firari yakalandı

'da ekipleri kentin farklı noktalarında şok uygulama yaptı. Şüpheli kişileri ve araçları tek tek kontrol eden polisler çok sayıda madde, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirdi. 4 çalıntı motosiklet bulundu. Haklarında yakalama kararı bulunan firari iki suçlu gözaltına alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 19.8.2020 18:19 Son Güncelleme: 19.8.2020 18:19 ABONE OL
İstanbul'da şok denetim! Uyuşturucu, silah ve çalıntı motosikletler ele geçti, iki firari yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Bakırköy, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinde peş peşe uygulamalar yaptı. Şüpheli görülen kişiler ve araçlar tek tek arandı. Uygulamalarda, 668 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. Yapılan aramalarda 3.81 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 3,79 gram esrar, 0,55 gram kokain, 30,84 gram skunk, 6 adet ruhsatsız silah ve 53 adet mermi ele geçirildi.

İKİ FİRARİ SUÇLU YAKALANDI

Ele geçirilen silahlar detaylı bir şekilde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Uygulamalarda 4 çalıntı motosiklet bulundu. Yasalara aykırı bir şekilde çakar tertibatlı olan bir araca ve bulunan dört çalıntı motosiklete el konuldu. Muhafaza altına alınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Ehliyeti olmayan bir şüphelinin üzerinden ise sahte sürücü belgesi çıktı. Geçmişte işledikleri suçlar nedeniyle tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesilen ve haklarında yakalama kararı bulunan iki firari suçlu da gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da şok denetim! Uyuşturucu, silah ve çalıntı motosikletler ele geçti, iki firari yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA