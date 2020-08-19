İstanbul'da şok denetim! Uyuşturucu, silah ve çalıntı motosikletler ele geçti, iki firari yakalandı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri; Şişli, Kadıköy, Gaziosmanpaşa, Kartal, Maltepe, Bakırköy, Arnavutköy ve Pendik ilçelerinde peş peşe uygulamalar yaptı. Şüpheli görülen kişiler ve araçlar tek tek arandı. Uygulamalarda, 668 kişi Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. Yapılan aramalarda 3.81 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 3,79 gram esrar, 0,55 gram kokain, 30,84 gram skunk, 6 adet ruhsatsız silah ve 53 adet mermi ele geçirildi.

İKİ FİRARİ SUÇLU YAKALANDI

Ele geçirilen silahlar detaylı bir şekilde incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Uygulamalarda 4 çalıntı motosiklet bulundu. Yasalara aykırı bir şekilde çakar tertibatlı olan bir araca ve bulunan dört çalıntı motosiklete el konuldu. Muhafaza altına alınan motosikletler sahiplerine teslim edildi. Ehliyeti olmayan bir şüphelinin üzerinden ise sahte sürücü belgesi çıktı. Geçmişte işledikleri suçlar nedeniyle tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesilen ve haklarında yakalama kararı bulunan iki firari suçlu da gözaltına alındı.