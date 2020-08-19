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’te yabancı uyruklu bir kişi, öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemini eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktü. Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan’ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 20:35 Son Güncelleme: 19.8.2020 20:36 ABONE OL
Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

'te yabancı uyruklu bir kişi, öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemini eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktü. Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu.

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Soruşturmayı sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan, damadı M.E.A'yı sorguya aldı. M.E.A. öldürerek ikamet ettikleri, Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokaktaki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etti.

Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan'ın gözetiminde cesedin beton kırılarak çıkardı. Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ceset çıkarılarak otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Gözaltındaki M.A.A'nın sorgusu sürüyor.

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Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü
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