Kayınvalidesini öldürüp üzerine beton döktü

Kilis'te yabancı uyruklu bir kişi, kayınvalidesini öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemini eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktü. Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğunu belirterek, Emniyete kayıp ilanında bulundu.