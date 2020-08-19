Kendisini yakalayan polisleri tebrik etti! İzmit'te akılalmaz olay...

Görüntülerden hırsızlık şüphelisi kadının kuyumcudan çıktıktan sonra 5 kez kıyafet değiştirip, farklı istikametlere giden 4 özel halk otobüsüne bindiği, Gebze'de park ettiği otomobili ile İstanbul'a gittiği belirlendi. Polis ekipleri, kadının farklı illerden hakkında 15 ayrı arama kaydı ile 66 suçtan sabıka kaydı bulunan Y.G. olduğunu saptadı.