Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, önceki akşam yapılan kızının düğünü için barıştı.