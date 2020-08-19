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Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için kendisiyle barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayıp öldürdükten sonra kaçan M.Ç.'nin (41), çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim", cinayetin ardından da telefonla aradığı babasına, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı. 7 çocuk annesinden geriye ise kızının düğününde oynarken çekilen görüntüleri kaldı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:24 Son Güncelleme: 19.8.2020 12:27 ABONE OL
Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Serik'e bağlı Merkez Mahallesi 2100 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 7 çocuk annesi Dudu Ç. ile M.Ç., bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Dudu Ç., geçtiğimiz aylarda hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı M.Ç. ile bir hafta önce, önceki akşam yapılan kızının düğünü için barıştı.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Ancak çift arasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. M.Ç., tartışma sırasında Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak, öldürdü. Koca kaçarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Acı haber üzerine gelen Dudu Ç.'nin annesi Şerife Kara ve babası Durmuş Kara, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, anne -babaya müdahale ederken, Dudu Ç.'nin cenazesi, otopsi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan kocayı ararken, aldırdığı uzaklaştırma kararının süresi mart ayında biten Dudu Ç., bugün Serik'te toprağa verilecek.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

'BİR GÜN ANNENİZİ ÖLDÜRECEĞİM'

Öte yandan katil zanlısı kocanın, daha önce çocuklarına, "Bir gün annenizi öldüreceğim" dediği öğrenildi.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Şüpheli koca M.Ç.'nin, cinayetin ardından cep telefonu ile babası Hüseyin Ç.'yi arayıp, "Sizleri çok seviyorum. Hakkınızı helal edin" dediği ortaya çıktı.

Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...

Polis, çeşitli suçlardan sabıkalı olduğu saptanan M.Ç.'nin intihar etme ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

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Kızının düğünü için barışan eşini öldürdü! En son kurduğu cümle kan dondurdu...
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