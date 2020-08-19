Kızının düğünü için barıştığı kocası öldürdü

Antalya'da yaşayan Dudu Ç. (40), kızının düğünü için barıştığı eşi M.Ç. (41) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay, dün 18.00 sıralarında Serik ilçesinde meydana geldi. M.Ç. ile bir süredir ayrı yaşadığı ve yaklaşık bir hafta önce barıştığı eşi Dudu Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından M.Ç., bıçakla Dudu Ç.'yi boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçtı. M.Ç. ve Dudu Ç.'nin uzun süredir ayrı yaşadığı ve kızlarının önceki akşam yapılan düğün merasimi için 1 hafta önce barıştıkları öğrenildi. Çiftin 4 çocuklarının olduğu belirtildi. Polis, M.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.