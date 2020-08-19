Kızları Adnan Oktar suç örgütü tarafından kaçırılan baba yardım istiyor! Elvan Koçak: Kızlarımı istiyorum... 30 yıl sürse de vazgeçmem...

Adnan Oktar organize suç örgütü tarafından 2018'de Hollanda'ya kaçırıldığı iddia edilen Şeyma Koçak ve Büşra Koçak'ın babası Elvan Koçak yardım istiyor. Duruşma için Avusturya'dan İstanbul'a gelen mağdur baba Elvan Koçak yaklaşık 3 yıldır göremediği kızları Şeyma Koçak ve Büşra Koçak'ı örgütten kurtarmak için verdiği mücadeleyi Hürriyet'e anlattı.

'EŞİM ÖRGÜTE KATILDI'

"Eski eşim Gülperi Koçak 2011'de sürekli A9 TV izlemeye ve Adnan Oktar'ın kitaplarını okumaya başladı. Daha sonra bu grubun etkinliklerine düzenli olarak katıldı. Yakın arkadaşı olan Ayşe Fırat, eşimin sürekli örgütsel faaliyetlere katılmasını, sohbetlerde bulunmasını istedi. Bu durumdan rahatsız oldum. Babasına, eşimi uyarmasını rica ettim. 3 aylık bir düzelmenin ardından eşim örgütten gelen baskılara dayanamayarak Ocak 2013'te benden boşanmak istedi ve anlaşmalı olarak boşandık. Çocuklarımızın velayeti ortaktı ancak annelerinde kalması kararını aldık.