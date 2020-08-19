Manisa ve İzmir'de meteor mu düştü? Göktaşı iddiası sonrası SON DAKİKA açıklaması az önce geldi...

Günün en ilginç haberlerinden biri de Manisa ve İzmir'den geldi. Son dakika gelişmesine göre İzmir ve Manisa'da büyük bir ışık kümesi gören vatandaşlar meteor düştüğünü düşünerek ortalığı karıştırdı. Göktaşı düşmesinin nasıl olduğu konusunda araştırma yapan vatandaşların paniklerinin yersiz olduğu kısa süre sonra anlaşıldı. Manisa'da bulunan Marmara Gölü'nde çıkan yangının ışık kümesi şeklinde görüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.