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ve İzmir'de meteor mu düştü? Göktaşı iddiası sonrası açıklaması az önce geldi...

Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre 'da ve İzmir'de büyük bir ışık kümesi görüldü. Bu görüntülerden sonra İzmir ve Manisa'da meteor düştüğü iddia aedildi. Bu tip araştırmalar Google Trends listesinde de kendine yer buldu. Özellikle sosyal medyada İzmir'de bir göktaşı düştüğü iddia edildi fakat olayın gerçek yüzü kısa süre sonra ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:15 ABONE OL
Manisa ve İzmir'de meteor mu düştü? Göktaşı iddiası sonrası SON DAKİKA açıklaması az önce geldi...

Günün en ilginç haberlerinden biri de Manisa ve İzmir'den geldi. Son dakika gelişmesine göre İzmir ve Manisa'da büyük bir ışık kümesi gören vatandaşlar meteor düştüğünü düşünerek ortalığı karıştırdı. Göktaşı düşmesinin nasıl olduğu konusunda araştırma yapan vatandaşların paniklerinin yersiz olduğu kısa süre sonra anlaşıldı. Manisa'da bulunan Marmara Gölü'nde çıkan yangının ışık kümesi şeklinde görüldüğü ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

Ege Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

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Manisa ve İzmir'de meteor mu düştü? Göktaşı iddiası sonrası SON DAKİKA açıklaması az önce geldi...
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