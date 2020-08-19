Maske uyarısı yapan şoföre saldırdı! O anlar kamerada

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ulubatlı Hasan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.A. isimli otobüs şoförü 16 BOD 22 plakalı otobüsle Gökdere istikametine seyir halindeyken özel bir hastane önünde durağa yanaştı. Durağa yanaşan otobüse yolcular binerken, İ.A. maskesi çenesinde takılı olarak otobüse binen S.Ö.'yü (72) maskeyi takması için ikaz etti. Maske uyarısının ardından S.Ö. ile sürücü İ.A. arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma otobüsün hareket etmesinin ardından da bir süre devam etti. Tartışmanın ardından S.Ö. şoförün yanına giderek seyir halindeki otobüs şoförü İ.A.'ya yumruk attı. Yumruğun etkisiyle ne olduğunu anlamayan İ.A. frene basarak otobüsü durdurdu. İ.A.'nın otobüsü durdurmasının ardından olası bir facia önlendi. Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesinin ardından kavga son bulurken, şoför İ.A. otobüsü yol kenarına alarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A.'yı hastaneye kaldırırken, polis ekipleri S.Ö.' yü gözaltına aldı. S.Ö. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, İ.A. hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.