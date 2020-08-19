Gökbilimcilerini yakından ilgilendiren meteor düşmesi gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşamdan itibaren İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin birçok ilinde görülen meteor yani göktaşı düşmesi sonucunda yangın çıktığı iddia edildi. İddiaya göre cismin düşmesinin hemen ardından sazlık alanda yangın çıktı. Meteor düşmesi olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Peki Meteor düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur?

METEOR DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin gündeminde yer alan ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında ilk sırayı bulan meteor düşmesi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Dün gece saatlerinde görüldüğü iddia edilirken; Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı bilgisine ulaşıldı. Peki Meteor düşmesi(Göktaşı) nedir, neye sebep olur?