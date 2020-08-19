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düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur?

Türkiye’nin Ege Bölgesi’ndeki bazı illerinde düşmesi iddiaları gündeme otururken vatandaşlar konuya yönelik araştırma yapmaya başladı. Sosyal medyada büyük ses getiren olayın görgü tanıkları şimşek çakar gibi ışık gördüklerini ve cismin düşmesinin ardından sazlık alanda yangın çıktığı iddia edildi. Gündemde trend olan konular arasında yer alan olayın ardından nedir, neye sebep olur? Gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Peki , neye sebep olur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur?

Giriş Tarihi: 19.8.2020 11:49 ABONE OL
Meteor düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor Göktaşı düşmesi neden olur?

Gökbilimcilerini yakından ilgilendiren düşmesi gündemde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dün akşamdan itibaren İzmir ve Manisa başta olmak üzere Ege Bölgesi'nin birçok ilinde görülen meteor yani göktaşı düşmesi sonucunda yangın çıktığı iddia edildi. İddiaya göre cismin düşmesinin hemen ardından sazlık alanda yangın çıktı. olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Peki , neye sebep olur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur?

METEOR DÜŞMESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Türkiye'nin gündeminde yer alan ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında ilk sırayı bulan meteor düşmesi nedir sorusuna yanıt aranıyor. Dün gece saatlerinde görüldüğü iddia edilirken; Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığı bilgisine ulaşıldı. Peki Meteor düşmesi(Göktaşı) nedir, neye sebep olur?

Meteor düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor Göktaşı düşmesi neden olur?

MANİSA'NIN SALİHLİ İLÇESİNE METEOR DÜŞTÜ İDDİASI

Manisa'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

"ŞİMŞEK ÇAKAR GİBİ BİR IŞIK GÖRDÜK"

Şimşek çakar gibi bir ışık gördüklerini anlatan Muhtar Konuk "Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Ama buraya bir cisim düştü. Ne düştüğünü bilmiyoruz, meteor mu, göktaşı mı düştü bilmiyoruz. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı çevre mahallelerimiz olan Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler oldu" dedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

METEOR NEDİR?

olduğu iddia edilen görüntüler ardından "meteor" ve "meteor düşmesi" terimleri tekrar gündeme geldi. Göktaşları bazen Dünya'nın atmosferine girer. Atmosfere giren göktaşlarına meteor denir. Genellikle kum tanesiyle çakıl taşı arasındaki büyüklüklerde olan meteorlar atmosferde yanar.

Meteor düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor Göktaşı düşmesi neden olur?

METEOR DÜŞMESİ NEDEN OLUR, NEYE SEBEP OLUR?

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir. Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

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Meteor düşmesi nedir, neye sebep olur? Meteor (Göktaşı) düşmesi neden olur?
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