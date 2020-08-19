Nefes verdiği oğlunu yitirdi

Adana'da alabora olan yelkenliden göle düşen 3 kişiyi kurtarmak için atladığı suda boğulma tehlikesi atlatan Alişan Tekgözlü (17), dalgıç polislerin dakikalarca kalp masajı yapması ve babasının nefes vermesiyle hayata döndükten 3 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Oğlunun öleceğini bildiğini söyleyen baba Atilla Tekgözlü, "Daha önce arkadaşının birine tespih diğerine de başka bir şey veriyor ve alın bunlar hediyem olsun ben zaten öleceğim diyor.Orada kalbini çalıştırdım canlandı, şükür ettim Allah'ıma ve yüzünü okşayıp sevdim daha sonra suni teneffüs yaptım o şekilde canlanmıştı. Öldüğünü duyunca yıkıldım, bittim. O anda ben öldüm. O ölmüş ben ölmüşüm fark etmiyor. Zaten yaşamıyorum, keşke onun yerine ben ölseydim. Sabah kalkınca onu arıyorum, her sabah kalkıp yatağına bakıyorum ama yok, ben oğlumu görmediğim zaman deli oluyorum onsuz yapamam. Oğlum, küçük yaşta ölüm sana yakışmıyor" diye gözyaşlarına boğuldu. İHA