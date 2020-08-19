"Nişan atma" dehşetinin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Yaralılardan Ahmet Elçioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elçioğlu'nun saldırı sırasında sokaktan geçtiği, kavga ile bir alakasının olmadığı öğrenildi. Elçioğlu'nun hayatını kaybettiği silahlı saldırı, güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.