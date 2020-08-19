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Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

'nun Ünye ilçesindeki pazaryerinde, aralarında husumet olan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 03:48 ABONE OL
Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
Olay, akşam saatlerinde Liseler Mahallesi Irmak Caddesi'nde kurulu pazar yerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan iki grup arasında, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 6 kişi, bıçak ve taşlı saldırıda yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ecevit K., hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Tedaviye alınan 5 yaralıdan Onur K.'nın ise durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kavgaya karışanların polis gözetiminde hastanede tedaviye alındığı belirtildi.
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Pazar yerinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı
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