Pendik'te evde yangın: 1 çocuk öldü 1 çocuk ağır yaralı

Pendik Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri evinde delil araştırması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Komşulardan Mustafa Yenici, "Çocuklar evde yangın çıkarmış. Biri 10 yaşında diğer ise 4 yaşında kız çocuğu herhalde yangını çıkardıktan sonra uyumuşlar. Annesi de bahçede nasıl duymamış anlamadım bilmiyorum erkek çocuğun durumu kötü olduğu biliyorum. Yangını bizim çocuk anlamış bana haber verdi ama müdahale edemedim" dedi.