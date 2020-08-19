PMYO sınavları ne zaman yapılacak? 2020 PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri belli oldu!

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sınavları ne zaman yapılacak? 2020 PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri belli oldu!

Polis olmak isteyen adaylar gözlerini sınavlarına çevirdi. Korona virüs salgını sebebiyle ertelenen sınavlardan birisi de polislik sınavlarıydı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından PMYO 2. sınıf öğrencilerini yakından ilgilendiren sınav tarihleri duyuruldu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur olarak atanacaklara uygulanacak sınav için araştırmalar tüm hızıyla sürüyor. Peki ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!

Giriş Tarihi: 19.8.2020 09:11 Son Güncelleme: 19.8.2020 09:11 ABONE OL
PMYO sınavları ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!

sınavları polis olmak isteyen adayların gündeminden düşmüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımı tarihleri duyuruldu. PMYO 2. sınıf öğrencileri konuya yönelik detayları araştırırken sınav tarihlerini sorguluyor. Peki ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!

PMYO SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları; 04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

PMYO sınavları ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!

PMYO EĞİTİM SONU SINAVI NE ZAMAN?

"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."

PMYO sınavları ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!

PMYO TABAN PUANLARI

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2015: 270

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250.

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PMYO sınavları ne zaman yapılacak? 2020 PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri belli oldu!
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