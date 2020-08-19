PMYO sınavları ne zaman yapılacak? 2020 PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri belli oldu!

PMYO sınavları polis olmak isteyen adayların gündeminden düşmüyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından polis alımı tarihleri duyuruldu. PMYO 2. sınıf öğrencileri konuya yönelik detayları araştırırken sınav tarihlerini sorguluyor. Peki PMYO sınavları ne zaman? PA ile PMYO polis alımı 2.sınıflar eğitim sonu sınav tarihleri!
2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları; 04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.
"03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümleri gereği, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;
04-05 Eylül 2020 tarihlerinde öğrenim gördükleri Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinde yapılacaktır.
Anılan yönetmeliğin 6'ncı maddesi gereği ilan olunur."
YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.
YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:
2015: 270
2016: 270
2017: 260
2018: 260
2019: 250.