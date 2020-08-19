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çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Online bilet sorgulama

Bu akşam gerçekleştirilecek olan çekilişle birlikte 19 Ağustos sonuçları açıklanacak. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 5+1 olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 212 bin 804 TL devretmişti. Peki, 19 Ağustos Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? Şans Topu 19 Ağustos sonuçları MPİ bilet sorgulama işlemlerinizi, Şans Topu çekiliş sonucu açıklandıktan sonra haberimizin içerisinde yer alan Online bilet sorgulama ekranından yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:24 ABONE OL
Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama

'da yeni dönemin başlaması ile beraber çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. , Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 212 bin 804 TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 2, 7, 20, 21, 33 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 1 milyon 212 bin 804 TL ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 4 kişi 10 bin 906 lira 25'er kuruş, 4+1 bilen 69 kişi 632 lira 20'şer kuruş, 4 bilenler 46 lira 80'er kuruş, 3+1 bilenler 27 lira 45'er kuruş, 2+1 bilenler 11 lira 55'er kuruş, 3 bilenler 7 lira 20'şer kuruş, 1+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş, 0+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 19 Ağustos Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;

Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama

çekilişi sonuçları https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresi ve sabah.com.tr'den açıklanacak.

Sonuçları öğrenmek için haberimizi takipte kalınız.

Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama

ŞANS TOPU OYNAMANIN KURALLARI NELER?

(5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanıyor. Üst bölüm 1-34 numaradan, alt bölüm ise 1-14 numaradan oluşuyor.

Oyunseverler, üst bölümden 5 adet, alt bölümden 1 adet numarayı seçerek oyuna katılabiliyor.

Şans Topu, ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1), (1+1) ve yeni kategorisi (0+1) olarak sıralanıyor. Yenilen Şans Topu oyununda, oyunseverler artık üst bölümde bilemese de alt bölümde 1 numara bilse de kazanıyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Şans Topu'nda her kolonun fiyatı ise 2 TL.

Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR

Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama
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