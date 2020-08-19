Şans Topu çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak? 19 Ağustos Şans Topu sonuçları Milli Piyango Online bilet sorgulama

Milli Piyango'da yeni dönemin başlaması ile beraber Şans Topu çekiliş sonuçları da yakından takip ediliyor. Şans Topu sonuçları, Milli Piyango Online internet sitesi üzerinden açıklanıyor. Geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmamış ve büyük ikramiye 1 milyon 212 bin 804 TL devretmişti. Bunun ardından da Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

19 AĞUSTOS ŞANS TOPU SONUÇLARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz hafta kazanan sayılar, 2, 7, 20, 21, 33 + 1 olurken (5+1) bilen olmadığı için 1 milyon 212 bin 804 TL ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 4 kişi 10 bin 906 lira 25'er kuruş, 4+1 bilen 69 kişi 632 lira 20'şer kuruş, 4 bilenler 46 lira 80'er kuruş, 3+1 bilenler 27 lira 45'er kuruş, 2+1 bilenler 11 lira 55'er kuruş, 3 bilenler 7 lira 20'şer kuruş, 1+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş, 0+1 bilenler 5 lira 45'er kuruş kazandı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MİLLİ PİYANGO ONLİNE BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Şans Topu çekilişi, 19 Ağustos 2020 Çarşamba günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

Milli Piyango Online 19 Ağustos Şans Topu sonucu bilet sorgulama ve oyuna ilişkin diğer detaylar ise şu şekilde;