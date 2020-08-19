ŞANS TOPU SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online ile 19 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Çarşamba günleri çekilişi yapılan Şans Topu oyununun çekilişi bugün (19 Ağustos 2020 Çarşamba) yapılacak olan canlı çekilişle belli olacak. Bugün yapılacak olan canlı çekiliş için kupon dolduran ve kazandıran numaraları bilerek büyük ikramiyenin kazananı olmak isteyen şans oyunu severler haftanın şanslı numaralarını öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak adına MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Milli Piyango Online ile 19 Ağustos 2020 Çarşamba Şans Topu sonuçları yapılacak saat 20.00'da yapılacak canlı çekilişle belli olacak. Haftanın şanslı numaraları ile MPİ hızlı bilet sorgulama ekranını canlı çekilişle eş zamanlı olarak burada bulabileceksiniz…