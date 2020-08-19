Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

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bilet sorgulama! 19 Ağustos çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Çılgın ’nun yeni dönemde gerçekleştireceği yedinci çekiliş için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda büyük ikramiyeyi kazanan kimsenin olmaması iştah kabartırken, bu akşam ki büyük ödül 53.737.184 TL’ye yükseldi. Bu tutarın sahibi olarak zengin olma hayalleri kuranlar Sayısal Loto çekilişi saat kaçta sorusuna ise cevap aramaya başladı. 19 Ağustos 2020 İdaresi (MPİ) bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Biletinizi sorgulayarak size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 19.8.2020 15:12 Son Güncelleme: 19.8.2020 15:12 ABONE OL
Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan büyük çekilişi öncesi heyecan dorukta! Yaklaşık 54 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuranlar çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise cevabını arıyor. 19 Ağustos 2020 Çarşamba İdaresi (MPİ) ve bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görebileceksiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

19 AĞUSTOS 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 7. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Büyük çekilişin gerçekleştirilmesiyle birlikte zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 53.737.184 TL!

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

19 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

'nun yeni dönemdeki yedinci çekilişi bu akşam 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek. sonrası kazandıran numaralar bu başlık altında yer alacak.

17 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'nun 6. çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kazandıran numaralar şöyle sıralandı: 25, 5, 55, 82, 44, 18, 49

15 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 5. hafta çekilişinde de büyük ikramiye bir sonraki haftaya devretti. Kazandıran rakamlar şöyle;

7 - 52 - 74 - 79 - 83 - 85 ( JOKER - 30 )

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA BİLGİLER

Çılgın , 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

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Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?
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