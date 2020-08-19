Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama! 19 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto çekilişi sonuçları bugün saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto'nun bu akşam noter huzurunda gerçekleştirilecek olan büyük çekilişi öncesi heyecan dorukta! Yaklaşık 54 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibi olma hayallerini kuranlar çevrimiçi olarak kuponlarını oluşturmaya devam ediyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları saat kaçta açıklanacak sorusu ise cevabını arıyor. 19 Ağustos 2020 Çarşamba Milli Piyango İdaresi (MPİ) Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla görebileceksiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı!

19 AĞUSTOS 2020 SAYISAL LOTO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Sayısal Loto'nun yeni dönemdeki 7. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Büyük çekilişin gerçekleştirilmesiyle birlikte zengin olma hayali ile binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Çılgın Sayısal Loto'nun bu hafta devreden tutarı 53.737.184 TL!