Son dakika haberi: Adana'da korkunç olay! Sesi duyan komşular hemen polisi aradı...

SESLER ÜZERİNE APARTMAN SAKİNLERİ POLİSİ ARAYARAK...

Sesler üzerine apartman sakinleri polisi arayarak bir erkeğin birlikte yaşadığı kadını darp ettiği ihbarında bulundu. Bu ihbar üzerine eve gelen polis kapıyı çaldı ancak kimse açmadı. Polis evden kavga sesleri geldiğini duyunca kadını kurtarmak için kapıyı tekmeleyerek açmaya çalıştı. Ancak kapı bir türlü açılmayınca çilingir çağrıldı. Polis, çilingir gelene kadar tarafları da sakinleştirmeye çalıştı. Polisin geldiğini duyan zanlı, kendisinin kadın tarafından alıkoyulduğunu ileri sürdü.