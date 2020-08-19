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Sevgilisini döven genç kadına dava!

Erkek arkadaşının 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kendisine yalan söylediğini öğrenen genç kadın sevgilisini darp etti. Rapor alarak sevgilisinden şikâyetçi olan genç adam, ”Sürpriz yapacaktım” dedi. Genç sevgili hakkında dava açıldı.

DİLEK YAMAN DİLEK YAMAN
Giriş Tarihi: 19.8.2020 10:56 Son Güncelleme: 19.8.2020 11:02 ABONE OL
Sevgilisini döven genç kadına dava!

Olay, 14 Şubat günü İstanbul Eyüp'te yaşandı. 25 yaşındaki Melis A., 30 yaşındaki Kadri A. ile sevgiliydi. İddiaya göre genç kadın, kendisine sürpriz yapmak isteyen sevgilisinin yalanını yakaladı. İkili arasında kısa süre sonra tartışma yaşandı ve sevgilisini darp etmeye başladı. Genç adam, "Sana sürpriz yapacaktım" diyerek sevgilisini sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı.

1 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Aldığı darbeler sonrası hastaneye giderek tedavi olan genç adam ardından savcılığa başvurarak sevgilisinin cezalandırılmasını istedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Melis A. hakkında 'Basit Yaralama' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Sevgilisini döven genç kadına dava!
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