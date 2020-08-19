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Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

'de bir kişi, alacağı olduğunu öne sürdüğü eski patronuna kurşun yağdırdı. Sokak ortasındaki dehşet anları silah tutukluk yapınca son buldu. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 19.8.2020 12:55 ABONE OL
Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu

Olay Maltepe'de geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre, 32 yaşındaki Recep Dönmez'in eski patronundan alacağı vardı. 48 yaşındaki Celal Gümüş, sabah iş yerine giderken yolu Dönmez tarafından kesildi.

5. KEZ TETİĞE BASINCA SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Dönmez, Gümüş'e kurşun yağdırmaya başladı. Recep Dönmez'in bacaklarına 4 kurşun sıktığı Celal Gümüş yere yığıldı. Ancak Dönmez tetiğe tekrar bastı. Silah tutukluk yapınca Celal Gümüş ölümden döndü. Yaralı Gümüş çevredekiler tarafından çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı.Salgırgan ise polise teslim oldu.

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Silah tutukluk yapınca ölümden kurtuldu
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