SON DAKİKA HABER: Düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı? Kına, nişan ve düğünler hangi il, ilçelerde yasaklandı?

Yeni tip corona virüs salgını tüm dünyada etkilerini göstermeye devam ederken, yaz sezonunun gelmesi ile birlikte, düğün organizasyonları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son alınan kararla beraber korona virüs vakalarının artış gösterdiği bazı illerde düğünlerin saatleri sınırlandırılırken, yiyecek ikramında bulunmak ikinci bir emre kadar yasaklandı. Durum böyle olunca, vatandaşlar 'düğünler iptal mi edildi, hangi illerde düğünler yasaklandı?' gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı.
İşte detaylar
Salgınla mücadele kapsamında vaka sayısındaki artışı kontrol altında tutmak için düğünlere kısıtlama getirildi. Bazı il ve ilçelerde düğün saatleri kısıtlandı ve ikramlar yasaklandı. Peki düğünler iptal mi edildi?
İçişleri Bakanlığı, bu konuda valiliklerin ve il sağlık müdürlüklerinin görüşlerini alıyor. Bölgedeki vaka sayısının yüksek olması ve artış yönlü hareket olması halinde iptal edilebilen düğünler, İl ya da İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karara bağlanıyor. Böylelikle bazı illere saat sınırlandırması getirebiliyor.
Vaka sayılarının son dönemlerde büyük artış gösterdiği Malatya'da düğünler 2 saat süreyle sınırlandırıldı. Ayrıca alınan yeni kararlara göre; düğünlerde yiyecek ikramında bulunmak da ikinci bir emre kadar yasaklandı.
KÜTAYHYA TAVŞANLI'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI
Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesinde koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanması üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla vatandaşların bir araya geldiği nikah, sünnet, nişan, düğün gibi organizasyonlar 24 Ağustos tarihine kadar yasaklandı. Kurul kararında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların maske ve sosyal izolasyon kurallarına riayet etmemeleri sonucu, koronavirüs vakalarında ciddi artışlar yaşanmıştır. Vaka artışlarının önüne geçmek ve virüsün yayılma hızının kontrol altına alınması için 10.08.2020 tarihinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz Başkanlığında toplanmıştır. Tepecik Beldesi ile Beyköy Mahallesi'nde vatandaşların toplu olarak bir araya gelebileceği ve salgının yayılmasına neden olabilecek her türlü sünnet, nişan, nikah, düğün gibi organizasyonların 10.08.2020 tarih ve saat 24.00'ten itibaren, 24.08.2020 saat 24.00'e kadar yasaklanmasına karar verilmişti.
BURSA'DA DÜĞÜN VE NİŞAN TÖRENLERİNE SAAT SINIRLANDIRILMASI GETİRİLDİ
Bursa Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünlerine 2 saat sınırı getirdi. Düğün konvoylarına da 10 araç sınırlandırılması getirilen kentte, düğünlerin ve diğer etkinliklerin açık alanda, 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde planlanması istendi.
DÜĞÜNLERDEKİ DENETİMLER GÖRÜNTÜLENDİ
Düğünlere gözlemci olarak katılan polisler, Kovid-19 ile mücadelede önemli rol oynuyor. Sosyal mesafenin korunmadığı, hijyene özel gösterilmeyen ve maske takılmayan kalabalık ortamları seven Kovid-19'un yayılmaması için çalışan gözlemci polisler, özellikle oyun pistinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak, maske takma kullanımını kontrol altında tutuyor.
Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.