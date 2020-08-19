Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

Her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük corona virüsü vaka sayısı ve ölü sayısı, bugün de merak konusu oldu. 83 milyon tarafından yakından takip edilen günlük veriler, her 24 saatte bir Bakan Koca'nın twitter hesabı üzerinden açıklanıyor ancak Bilim Kurulu toplantısı olduğu günlerde, vaka sayıları canlı yayında basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı ne durumda? İşte, paylaşılan son resmi veriler...

CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI 18 AĞUSTOS

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

İşte, diğer günlere ait veriler...