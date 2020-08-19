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Son Dakika Haberleri | vaka sayısı: sonrası koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

vaka sayısı ve diğer kritik veriler ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her 24 saatte bir Twitter üzerinden vaka sayısı ve günlük koronavirüs tablosunu kamuoyu ile paylaşıyor. Ancak, Koronavirüs toplantısı olduğu günlerde bakan Koca, vaka sayısını basın toplantısı esnasında canlı olarak açıklıyor. Peki, corona virüsü vaka sayısı tablosu açıklandı mı? İşte, Bakanlık tarafından paylaşılan son tablo...

Giriş Tarihi: 19.8.2020 19:41 Son Güncelleme: 19.8.2020 19:43 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

Her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan günlük vaka sayısı ve ölü sayısı, bugün de merak konusu oldu. 83 milyon tarafından yakından takip edilen günlük veriler, her 24 saatte bir Bakan Koca'nın twitter hesabı üzerinden açıklanıyor ancak toplantısı olduğu günlerde, vaka sayıları canlı yayında basın toplantısı ile kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, bugünkü corona virüsü vaka sayısı ne durumda? İşte, paylaşılan son resmi veriler...

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu tabloda her gün açıklanan Koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz."

İşte, diğer günlere ait veriler...

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

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Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

.

Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!

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Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: Bilim Kurulu sonrası 19 Ağustos koronavirüs vaka sayısı bekleniyor!
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