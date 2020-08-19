Son pişmanlık fayda etmedi! Sürekli af dileyen kocaya eşinden dava...

35 yaşındaki Meral Ş. İle 40 yaşındaki Muammer Ş., uzun yıllardır evliydi. Geçtiğimiz günlerde evliliğini bitirmek isteyen genç adam, eşine boşanma davası açtı. Aile Mahkemesi'nde dava devam ederken pişman olan Muammer Ş., eşini her gün aramaya ve af dilemeye başladı. Kendisine boşanma davası açan eşini affetmeyen genç kadın ise eşinin kendisini aramamasını istedi.

İLGİNÇ BİR DAVA



Tüm uyarılara rağmen eşini aramaya devam eden genç adamı, eşi Meral Ş. savcılığa ihbar etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muammer Ş. hakkında 'Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma' suçundan dava açıldı. İddianamede, Meral Ş. ile Muammer Ş.'nin resmi nikahlı eş oldukları, aralarında boşanma davasının bulunduğu, bu nedenle şüphelinin sürekli olarak müştekiyi telefonla aramak ve mesaj atmak suretiyle huzur ve sükunu bozduğu anlatıldı. Eşin 2 yıla kadar hapsi isteniyor.