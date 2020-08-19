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Soydukları adresleri GPS kaydı ele verdi

Polisi, kiralık araçla hırsızlık yapan bir çeteyi çökertti. Haklarındaki suçlamaları reddeden çete üyelerinin soydukları adresler, aracın GPS kayıtlarından tespit edilince dört çete üyesi de tutuklandı. Çete üyeleri soygun olaylarından sonra kullandıkları kiralık araçla güvenlik kameralarının görüntülerine böyle yansıdı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.8.2020 14:53 Son Güncelleme: 19.8.2020 15:07 ABONE OL
Soydukları adresleri GPS kaydı ele verdi

İstanbul Polisi, Beylikdüzü İlçesi'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde soygun olaylarına karışan ve girdikleri adreslerden televizyonları çalan bir çeteyi çökertti. Mesut G. (22), Murat K. (21), Serdar K. (20), Mehmet A. (22) isimli dört şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araçta bir çalıntı televizyon, dört tornavida, iki levye ve bir çift eldiven ele geçirildi. Polisler haklarındaki suçlamaları reddeden şüphelilerin gerçekleştirdikleri soygun olaylarını, şüpheliler tarafından kiralanan aracın GPS kayıtlarından tespit etti. Aracın gittiği yerler belirlendi.

GÜNLER VE SAATLER EŞLEŞİNCE...

O noktalarda yaşanan hırsızlık olaylarının günleri ve saatleri, kiralık aracın soygun olaylarının yaşandığı noktalarda bulunduğu saatlerle karşılaştırıldı ve olaylar eşleşti. Şüphelilerin kiralık araçla gittikleri Barış Mahallesi'nde N.A. isimli kişinin evine girdikleri, adresten 20 bin lira ve N.A.'nın aracının anahtarını çaldıkları belirlendi. Şüphelilerin Yakuplu Mahallesi Ata Caddesi'nde bir adresten daha televizyon çaldıkları saptandı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüpheliler yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tamamı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Çete üyeleri soygun olaylarından sonra kullandıkları kiralık araçla güvenlik kameralarının görüntülerine böyle yansıdı.

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Soydukları adresleri GPS kaydı ele verdi
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