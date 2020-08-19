Şulem gibi Duygu’ya da kıydılar peşini bırakmayın

Duygu Delen henüz 17 yaşındaydı. Gaziantep'te 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın (20) Batıkent Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü kattaki evinin penceresinden henüz bilinmeyen bir nedenle aşağı düşerek hayatını kaybetti. Kaplan, "Cinsel istismar ve kasten öldürme" suçlarından tutuklandı. Duygu'nun babası Bülent Delen, cenaze töreninde "Allah rızası için gereken yapılsın" sözleriyle isyanı dile getirdi.Duygu Delen'in ölümü, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da bir plazanın 20'nci katından düşerek ölen Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'i akıllara getirdi. Acılı baba İsmail Çet, SABAH' a konuşarak şunları söyledi: "Duygu'nun ölüm haberlerini görünce Şulem'in öldüğü haberinin geldiği güne döndüm. 20'nci kattan aşağı acımadan atmışlar, üstüne bir de yavrumun intihar ettiğini söyledi katilleri. Kızımız için mücadele ettik. Peşini bırakmadık. Gerçekler ortaya çıktı. Bunu Şulem'e yapanlar cezalandırdı. Kadın cinayetlerinde katil veya katillerin en ağır cezaya çarptırılması için mücadelemiz ve desteğimiz sürecek" dedi. Çet, Duygu'nun babasını arayarak taziyede bulunacağını söyledi.