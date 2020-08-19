Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

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çekiliş sonuçları belli oldu! Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

İdaresi (MPİ) ve ortaklığında haftanın 3 günü (Salı, Perşembe, Pazar) çekilişi düzenlenerek 28 Milyon Türk Lirası büyük ikramiyeyi belirlenen şanslı numaralarla birlikte bugün (18 Ağustos 2020 Salı) yapılacak 8. canlı çekilişle birlikte şans oyunu severlere dağıtıyor. Bugün MP TV’de yapılan için kupon dolduran şans oyunu severler 18 Ağustos MPİ çekiliş sonuçları ile günün şanslı numaralarını öğrenmek istiyor. ile 18 Ağustos 2020 Salı Süper Loto sonuçları canlı yayını ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz. İşte MPİ Süper Loto çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 19.8.2020 07:04 Son Güncelleme: 19.8.2020 07:05 ABONE OL
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

MPİ ( İdaresi) ile 'ın ortaklığında düzenlenen ve haftalık düzende Salı, Perşembe, Pazar günleri çekilişi yapılan, yenilenmiş 'nun bugün (18 Ağustos 2020 Salı) 29 Milyon TL büyük ikramiyeli 8. canlı çekilişi bugün yapılarak günün şanslı numaraları ilan edildi. Bugün MP TV'de yayınlanan Süper Loto canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyeyi kazanmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu severler heyecanla saatini bekleyerek ile ilgili detaylara ulaşmak istiyor.

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 18 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 18 Ağustos Süper Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 18 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları; 17 - 15 - 32 - 24 - 26 - 10


18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI İZLE | TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ...

SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi CANLI YAYIN! MP TV İZLE…
  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
SÜPER LOTO SONUÇLARI canlı çekilişle belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi CANLI YAYIN! MP TV İZLE…
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama
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