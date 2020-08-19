Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online ile 18 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları MPİ bilet sorgulama

MPİ (Milli Piyango İdaresi) ile Sisal Şans'ın ortaklığında düzenlenen ve haftalık düzende Salı, Perşembe, Pazar günleri çekilişi yapılan, yenilenmiş Süper Loto'nun bugün (18 Ağustos 2020 Salı) 29 Milyon TL büyük ikramiyeli 8. canlı çekilişi bugün yapılarak günün şanslı numaraları ilan edildi. Bugün MP TV'de yayınlanan Süper Loto canlı çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmek ve büyük ikramiyeyi kazanmak amacıyla kupon dolduran şans oyunu severler heyecanla canlı çekiliş saatini bekleyerek 18 Ağustos Süper Loto sonuçları ile ilgili detaylara ulaşmak istiyor.

18 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI CANLI YAYIN! MP TV İZLE…

Süper Loto 18 Ağustos çekilişi canlı yayını ve bilet sorgulama ekranını hazırladığımız içerikte bulabilir ve kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte MP TV ile 18 Ağustos Süper Loto sonuçları canlı çekiliş yayını…