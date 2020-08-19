Tarihe ışık tutacak

Türkiye ve Azerbaycan'ın Kurtuluş Savaşı'ndaki dayanışmasına odaklanan "Altın Tren" filminin hazırlıklarına başlandı. Skala Yapım'ın beyaz perdeye aktaracağı filmle, iki ülke arasındaki iş birliği hikayesinin gün yüzüne çıkarılması ve dostluğun pekiştirilmesi amaçlanıyor. Filmde, "İki devlet, tek millet" olan Türkiye ve Azerbaycan'ın yüzyıl önce ülke olma yolunda işgal güçlerine karşı omuz omuza verdiği büyük mücadelenin hikayesi anlatılıyor. Altın Tren, Kurtuluş Savaşı'nın tüm şiddetiyle sürdüğü, Türk ordusunun kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde, Azerbaycan ile yapılan işbirliği ve yardımlaşma hikâyesini gözler önüne seriyor. Mustafa Kemal Atatürk, Neriman Nerimanov ve Kazım Karabekir'in liderliğinde oluşturulan stratejiyle bir araya getirilen özel bir ekip, Azerbaycan'ın yaptığı yardımın Ankara'ya ulaştırılmasında görevlendirilir. Bu zorlu görevi kabul eden ekip, zamana ve düşmana karşı büyük bir mücadeleye atılır. Skala Yapım, kalabalık bir oyuncu kadrosunu bir araya getirecek olan film için kast görüşmelerine başlandığını duyurdu. Filmin, Nisan 2022'de vizyona girmesi hedefleniyor.