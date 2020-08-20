17 ile bölünebilme kuralı nedir? 17 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

17 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 17 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için vereceğimiz örneklerle istediğiniz her sayı için biraz yorucu olsa da mantığını anlayınca rahatça işlem yapabileceksiniz.

17 ile bölünme kuralı nedir?

Bir sayının 17'ye tam bölünüp bölünmediğini anlamak için o sayıyı 10a+b şeklinde yazmamız gerekmektedir. Sonrasında bulduğumuz a ve b değerlerini a-5b şeklinde yazdığımızda çıkan sonuç 17 ile tam bölünebiliyorsa ilk sayı da 17'ye tam bölünebiliyor demektir.

17 ile bölünebilme kuralı örnek: 489 sayısı 17 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 489 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x48 + 9

Yani a = 48, b = 9 oldu.

a-5b formatında yazarsak eğer: 48 – 5x9 = 3 sonucuna ulaşırız.

3, 17 ile tam bölünemediği için 489 sayısı da 17'ye tam bölünememektedir.

17 ile bölünebilme kuralı örnek: 3691 sayısı 17 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 3691 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x369 + 1

Yani a = 369, b = 1 oldu.

a-5b formatında yazarsak eğer: 369 - 5x1 = 364 sonucuna ulaşırız.

İşleme aynı şekilde devam edelim.

364 = 10x36 + 4 yani a=36, b=4

a-5b formatında yazarsak eğer: 36 - 5x4 = 16

16, 17 ile tam bölünemediği için 3691 sayısı da 17'ye tam bölünememektedir.

17 ile kalansız bölünme kuralı örnekleri: 8704 sayısı 17 ile tam bölünebilir mi?

Öncelikle 8704 sayısını 10a+b şeklinde yazalım: 10x870 + 4

Yani a = 870, b = 4 oldu.

a-5b formatında yazarsak eğer: 870 - 5x4 = 850 sonucuna ulaşırız.

İşleme aynı şekilde devam edelim.

850 = 10x85 + 0 yani a=85, b=0

a-5b formatında yazarsak eğer: 85 - 5x0 = 85

85, 17'nin tam 5 katı olduğundan 8704 sayısı 17'ye tam bölünmektedir.

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