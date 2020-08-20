3 bin yıllık Ata ağaç çocukların eğitimine katkı sağlıyor

ZEYTİN AĞAÇLARI KORUNUYOR

Anadolu topraklarında binlerce yıldır bulunan zeytin ağaçlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Aktürk ve ATA Ağaç Marka Sahibi Hatice Aktürk'ün girişimi ve Muğla Milli Eğitim İl Müdürlüğü işbirliği ile Robotik İlham Projesi Milas'ın Kazıklı mahallesinde gerçekleştirildi.

Ata Ağaç' tan elde edilen gelirlerle Milas'ın köylerindeki çocukların eğitimine katkı sağlamak amacı ile "Robotik İlham Projesi" 5 -11 Ağustos tarihleri arasında Kazıklı mahallesindeki Kazıklı İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Proje kapsamında Milas'ın Kazıklı mahallesinin yanı sıra çevre köylerden katılım sağlayan ortaöğretim ve lise düzeyinde 19 katılımcıya robotik kodlama, tasarım ve üretim atölyesi düzenlendi. Eğitimler ulusal ve uluslararası çok sayıda robotik yarışmasına katılmış "Özel İzmir Amerikan Koleji"nden Oğuz Kaan Elgin (Takım Kaptanı ve Yazılım Eğitmeni), Bartu Onat Arık (Takım Kaptanı, Yazılım Eğitmeni, Halkla İlişkiler Uzmanı), Ahmet Baturay Çoksaygılı (Mekanik ve Elektronik Eğitmeni), Abraham Philip Van Mannekes (Tasarım ve Mekanik Eğitmeni), Kerem Efe Yenideniz (Yazılım Eğitmeni) ve Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Çağlar Taşarkuyu (Koordinatör ve 3D Tasarım Eğitmeni) tarafından gerçekleştirildi.

3 BİN YILDIR TANIKLIK EDİYOR

Eğitim süresi boyunca katılımcılara temel fizik bilgileri, temel elektrik bilgileri, basit programlama bilgisi, basit tasarım bilgisi ve 3D printer kullanımı ile ilgili eğitimler verildi. Eğitimler sonucunca katılımcılar; bluetooth ile komut verme ve yön belirleme, mesafe sensönsörüyle renk belirleme, bluetooth motor kontrol ve bu sistemlerin birlikte çalıştığı uzaktan kumandalı araba projesi ve ayrıca kendi tasarladıkları ürünlerin 3D Printer ile basımını gerçekleştirdiler.

Eğitimin son günü gerçekleştirilen kapanış törenine Milas Kaymakamı Eren Arslan ve Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre katıldı. Eğitim alan katılımcıların projelerini dinleyen Muğla Milli Eğitim İl Müdürü Pervin Töre öğrencilerle bir süre sohbet ederek, öğrencilerin bu tür eğitimlerin devam etmesini istemesi üzerine Kazıklı'da Üretim ve Tasarım Atölyesi kuracağının sözünü verdi. Turizm Rehberi Değer Eren ise eğitim alan çocuklara Ata Ağaç'ın 3 bin yıldır tanıklık ettiği bilim insanlarını masalsı bir dille anlatarak projeye katkı sundu.