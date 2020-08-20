7 ile bölünebilme kuralı nedir? 7 ile kalansız bölünme kuralı örnek soruları

7 ile bölünebilme kuralı ispatı ve 7 ile bölünebilme kuralı kalan bulma işlemleri için birkaç yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerin dışında 13 yaşındaki Nijeryalı Chika Ofili isimli çocuk 7 ile bölünebilme kuralını keşfetti. Bu kural oldukça basit ancak sadece bir sayının 7 ile bölünüp bölünemediği cevabını vermekte. Nijeryalı çocuk Chika, keşfettiği yeni formülle "TruLittle Hero Ödülü"nü kazandı. Bu yöntemleri ve Chika'nın formülünü basit bir dille anlatacağız.

7 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI İÇİN 1. YÖNTEM

Herhangi bir sayının rakamlarının altına birler basamağından başlayarak sırasıyla; (+1), (+3), (+2), (-1), (-3), (-2), (+1) ... sayıları çarpılır. Elde ettiğiniz sayıların toplamı 7'nin tam katı ise eğer bu sayı 7 ile tam bölünüyor demektir.

7 ile bölünebilme kuralı birinci yöntem:

Sayının sağından başlayıp sırasıyla 1, 3, 2 sayılarını yazarsınız.

Sayı bitene kadar bu işleme devam edersiniz.

Sonra ilk üçlü gurup için +, diğerleri için - koyarsanız.

Verdiğiniz 1, 3, 2 rakamları ile o basamaktaki sayıları çarparsınız.

İşlem sonucunda çıkan sayıları topladığınızda sayı 7'nin katıysa bu sayı 7 ile bölünebiliyordur.

7 ile bölünebilme kuralı kalan bulma:

• Yukarıda yapmış olduğumuz işlem sonucunda elde edilen sayı pozitif ise o sayıyı 7 ile bölerek kalanı buluruz.

• Sonuç negatifse sonucun üzerine pozitif değeri elde edene kadar sürekli 7 ekleriz.

• Elde edilen ilk pozitif değer sayımızın 7 ile bölümünden elde ettiğimiz kalandır.

Bu şekilde anlatıldığında karmaşık gelebilir fakat örnekle daha rahat anlayacaksınız.

7 ile bölünebilme kuralı örnek: 16285 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

Soruda verilen sayı için soldan saga doğru 1, 3, 2 yazdığımızda ilk 3 sayı pozitif son iki sayı da negatif olacaktır.

1x5 + 3x8 + 2x2 -1x6 -3x1 = 24 olmaktadır. 24, 7'nin tam katı olmadığı için 16285 sayısı 7 ile tam bölünemeyecektir.

Kalanı bulmak için yukarıda bulduğumuz 24 sayısı pozitif olduğundan bu sayıyı 24'e böldüğümüzde 3 kalanını vermektedir.

7 İLE BÖLÜNEBİLME KURALI İÇİN 2. YÖNTEM

7 ile bölünebilme kuralı için bu yöntem de sık kullanılmaktadır. Basitçe anlatmak gerekirse;

sayının son rakamı 2 ile çarpılır,

elde edilen sayı, kalan sayıdan çıkarılır.

Çıkan sayı 7'nin katı ya da sıfır ise bu sayı 7 ile tam bölünmektedir.

7 ile bölünebilme kuralı örnek: 689 sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır?

• Sayının son rakamı 2 ile çarpılır: 9x2 = 18

• Çıkan sayı 68'den çıkartılır: 68-18 = 50

• 50, 7'ye tam bölünemediği için 689 sayısı da 7'ye tam bölünememektedir.

• Kalanı bulmak için son elde ettiğimiz sayıyı 7'ye bölüp kalanı bulabiliriz: 50/7 = 49+1, yani kalan 1'dir.

Chika'nın keşfettiği 7 ile bölünebilme kuralı

13 yaşındaki Chika'nın keşfettiği yöntemde bir sayının son basamağını 5 ile çarpıp kalan sayıya eklemektir. Elde edilen sayı 7'ye tam bölünebiliyorsa, ilk sayı da 7'ye tam bölünebiliyor demektir.

832 sayısı 7 ile tam bölünebilir mi?

• Öncelikle birler basamağını 5 ile çarpıyoruz: 2x5 = 10

• Elde edilen sayıyı kalan sayıyla topluyoruz: 83+10 = 93

• 93, 7 ile tam bölünememektedir.

1176 sayısı 7 ile tam bölünebilir mi?

• Öncelikle birler basamağını 5 ile çarpıyoruz: 6x5 = 30

• Elde edilen sayıyı kalan sayıyla topluyoruz: 117+30 = 147

• Aynı şekilde devam ediyoruz: 7x5 = 35, 14+35 = 49

• 49, 7 ile tam bölünmektedir.

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