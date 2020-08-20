Annesi ayağı kırılan genç kadın terör estirdi! Sağlık görevlilerine hakarete 4 yıl hapis istemi

Gülşah S., İstanbul Beyoğlu'nda ikamet ediyordu. Geçtiğimiz günlerde genç kadının ailesinden birisi evde bir kaza geçirdi. 112 acil servisini arayarak yardım isteyen genç kadın acele ile ambulansta şoförün yan koltuğuna oturdu. İddiaya göre genç kadın hem emniyet kemerini takmamış hem de acil tıp teknisyenine sürekli sorular yönelterek yaralının tedavisini engelledi.

'SENİ ÖLDÜRÜRÜM, İŞİNİ YAP'

Ambulans şoförü A.D., ise genç kadına sakin olmasını ve emniyet kemerini bağlamasını söyledi. Genç kadın ambulans şoförüne sinirlenerek bir anda küfürler savurarak 'Seni öldürürüm, işini yap' şeklinde tehdit etti. Hastaneye vardığında genç kadının siniri yatışmamış ve hakaretlere devam etti. Bunun üzerine hastane polisini çağıran sağlık yetkilileri Gülşah Ş.'den şikayetçi oldu.

'ANNEM KABİNDE ÇIĞLIKLAR ATIYORDU'

Şikayet üzerine emniyete götürülen genç kadın burada verdiği ifadesinde, "Olay günü annem evde yere düştü. Hemen ambulansı arayarak yardım istedim. Gelen ambulans ile hastaneye gitmek üzere yola çıktık. Ambulansın ön koltuğunda otururken annem arka kabinde yardım çığlıkları atıyordu. Bende anneme bakmak için arkamı döndüğümde ambulans şoförü neden arkaya baktığımı, sağlık görevlilerinin dikkatini dağıttığımı söyleyerek beni uyararak emniyet kemerini takmamı söyledi" şeklinde konuştu.

4 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Genç kadın ifadesinin devamında ambulans şoförünün kendisine hakaret ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından Gülşah Ş., hakkında İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda genç kadın hakkında 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında 4 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Genç kadın ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

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