Antalya'da eşini bıçaklayarak öldüren zanlı yakalandı

Olay, iki gün önce saat 18.00 sıralarında Merkez Mahallesi'nde Çağın ailesinin evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otelde çalışan Metin Ç. (39) ile eşi Dudu Çağın (37) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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Öfkelenen Metin Ç., eline aldığı bıçakla Dudu Çağın'ı boynundan, karnından ve kollarından bıçakladı. Olay sonrası kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, Metin Ç. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Dudu Çağın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.