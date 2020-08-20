Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Oben Şenyüz yönetimindeki 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araçla Esenyurt yönüne giderken Mareşal Caddesi Kavşağı'na geldiğinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan beton dubalara çarptı.
Araç, sağ ön ve yan kısımlarıyla çarparak aracın savrulması ve yan dönmesinin ardından sürüklenip yaya kaldırımı üzerinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine yandan çarptı.
Kazada yaralanan 27 yaşındaki Oben Şenyüz gelen 112 Ambulansı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Tunç (25) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Yaralılardan Oben Şenyüz bugün saat 10.00 sıralarında kurtarılamayarak öldü.
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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Trafik kazası bölgede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazada aracın beton dubalara ve trafik sinyalizasyon lambalarına çarparak yan döndüğü görülüyor.