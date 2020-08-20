Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kazada yaralanan 27 yaşındaki Oben Şenyüz gelen 112 Ambulansı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Tunç (25) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.