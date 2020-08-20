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Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

'da bu sabah saat 05:00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç önce beton taşlara ardından trafik ışıklarının olduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç devrildi. Hurdaya dönen araçta 2 kişi vardı... Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki sürücü Oben Şenyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 12:47 Son Güncelleme: 20.8.2020 13:32 ABONE OL
Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kaza, saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Oben Şenyüz yönetimindeki 34 VK 9257 plakalı hafif ticari araçla Esenyurt yönüne giderken Mareşal Caddesi Kavşağı'na geldiğinde yaya kaldırımı üzerinde bulunan beton dubalara çarptı.

Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Araç, sağ ön ve yan kısımlarıyla çarparak aracın savrulması ve yan dönmesinin ardından sürüklenip yaya kaldırımı üzerinde bulunan trafik sinyalizasyon direğine yandan çarptı.

Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kazada yaralanan 27 yaşındaki Oben Şenyüz gelen 112 Ambulansı ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta yolcu olarak bulunan Serdar Tunç (25) Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yaralılardan Oben Şenyüz bugün saat 10.00 sıralarında kurtarılamayarak öldü.

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Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Trafik kazası bölgede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazada aracın beton dubalara ve trafik sinyalizasyon lambalarına çarparak yan döndüğü görülüyor.

Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Kazayı görenler kısa sürede yardıma koşarken yan dönen araçta bulunanlar çıkarılamayınca araç itelenerek lastikleri üzerine oturtulduğu görüldü.

Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!

Ayrıca kaza yerine İtfaiye ve 112'nin yanı sıra gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaralıları ambulanslara taşırken görüldü.

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Avcılar'daki korkunç kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
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