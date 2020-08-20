Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, silahlı saldırıda öldürüldü

Olay, dün gece Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın bir erkek arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla özel bir hastaneye götürülen Nadir Salifov, kurtarılamadı. Nadir Salifov'un cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Polis, cinayet şüphelisinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimliği açıklanmayan cinayet şüphelisi Antalya- Denizli karayolunda uygulama yapan polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



'Kalp' lakaplı Nadir Salifov'un, Rusya başta olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu'ndaki meyve- sebze ithalat pazarını kontrolünde bulunduran 'Lotu Guli' mafyasının liderliğini yaptığı biliniyor. Grubun bu kontrolü sağlamak için adam öldürme, haraç alma, gasp ve tehdit gibi suçları işlediği belirtiliyor. Azerbaycan'da hapis yattıktan sonra Türkiye'ye gelen ve 2018 yılında yakalanarak sınır dışı edilen Nadir Salifov'un, daha sonra yasa dışı yollardan tekrar Türkiye'ye geldiği değerlendiriliyor.