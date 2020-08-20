Babası ve amcasının katilini öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu!

'BABANLA AMCANI VURDUM, SENİ DE VURACAĞIM'

O esnada karşıdan iki şahıs bana gelmeye başladı. Ben onların Ersin'in tanıdıkları olduğunu düşündüm ve elimdeki silahı onlara doğrulttum ancak şahıslar da silah çekip uzman çavuş olduklarını söyleyince ben silahımı indirdim ve kendileriyle konuşmaya başladım. O sırada polisler geldi. Bana teslim olmamı söylediler. Ben de elimdeki silahın şarjörünü çıkartarak teslim oldum" dedi. Ersin Aydoğan'ı takip etmediğini, rastgele karşılaştıklarını öne süren Keleş, "Olayların şokuyla tek tek anlatamıyorum, ancak Ersin'e ilk seslendiğimde bana, 'Babanla amcanı vurdum, seni de vuracağım' diyerek elini beline götürdü. Ben bunun üzerine silahımı ateşledim" diye konuştu.