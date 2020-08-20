Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük korona virüs verilerini paylaştı. Dün 87 bin 223 test yapıldı, bin 303 tanı konuldu, 23 hasta vefat etti, 1002 kişi iyileşti. Toplam vaka sayısı 253 bin 108'e, toplam can kaybı 6 bin 39'a, iyileşen hasta sayısı ise 233 bin 915'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4, ağır hasta sayısı da 719 oldu.Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımında "Vaka sayımız, 1.300'ün üzerine çıktı. Düne kıyasla, pozitif tanı sayımız 40 fazla. Artışın kontrol altına alınması, hep birlikte bize bağlı. Maske, mesafe ve temizlik konusunda ödünsüz olun. Bu tabloyu, ihmallerin ve tedbirlerin belirlediğini unutmayın" dedi. Koca başka bir paylaşımında ise "Koronavirüs, gücünü, salgınla mücadele kurallarına uymadığımız ortamlardan alıyor. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarsak, vaka sayılarını kolaylıkla kontrol altına alır; yarın hastalığı yenebiliriz. Bilime güvenelim, kurallara uyalım. Tarihte son bulmamış salgın yoktur" ifadelerini kullandı.