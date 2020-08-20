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Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

’de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

İHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 18:17 Son Güncelleme: 20.8.2020 18:20 ABONE OL
Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

'de inşaatın 2. katında çalışırken dengesini kaybederek yere düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.

Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

'nin Barutluk Mahallesinde iki katlı inşaatta çalıştığı esnada işçi 'in zemine düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Şimşek, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri inşaat ve çevresinde incelemelerde bulundu.

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Bir anlık dalgınlık hayatına mal oldu
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