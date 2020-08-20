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Çaldığı teknede mahsur kalınca tutuklandı

Kartal’da çaldığı tekneyle denize açılan bir kişi Marmara Denizi açıklarında mahsur kalınca yardım istedi ve kurtarıldı. O kişinin mahsur kaldığı tekneyi çaldığı ortaya çıkınca tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.8.2020 15:55 Son Güncelleme: 20.8.2020 16:09 ABONE OL
Çaldığı teknede mahsur kalınca tutuklandı

İlginç olay, 14 Ağustos Cuma günü Marmara Denizi'nin açıklarında meydana geldi. Bir tekneden yardım isteyen Mustafa B. isimli kişi, Bandırma-Yenikapı seferini yapan Deniz Otobüsü görevlileri tarafından kurtarıldı ve vapura alındı. İddialara göre; Mustafa B.'nin, olaydan iki gün önce Kartal İskelesi'nden çaldığı teknede mahsur kaldığı ortaya çıktı.

TEKNE HIRSIZLIĞINDAN TUTUKLANDI

Çaresiz kalınca yardım istediği ve kurtarıldığı anlaşılan Mustafa B. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında "Tekne Hırsızlığı" suçundan yasal işlem yapılan ve hırsızlık ile şantaj suçlarından ötürü arandığı tespit edilen Mustafa B. tutuklandı.

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Çaldığı teknede mahsur kalınca tutuklandı
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