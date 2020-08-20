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Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş

'te bir kişi, kayınvalidesini boğarak öldürdükten sonra 5 katlı binanın zemininde betonun altına gömdü. Olayın haber alınmasından sonra olay yerine gelen Kilis Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

İHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 09:55 Son Güncelleme: 20.8.2020 10:10 ABONE OL
Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş

Edinilen bilgiye göre, 12 gün önce 68 yaşındaki Altue El Hassan'ın ailesi tarafından kayıp olduğu belirtilerek, Emniyete kayıp ilanında bulunulmuştu.

Kilis'te yabancı uyruklu bir kişinin kayın validesini öldürdükten sonra üzerine beton döktüğü ortaya çıktı | Video

Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Kayıp ilanı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Altue El Hassan'ın damadı şüpheli M.E.A.'yı (35) sorguya aldı. M.E.A., kayınvalidesini öldürerek ikamet ettikleri Atatürk Mahallesi Bekçioğlu Sokak'taki 5 katlı binanın zemin katını eşerek gömdükten sonra üzerine beton döktüğünü itiraf etmesi üzerine Asayiş Şubesinde çapraz sorguya alındı.

Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş

GİDER KUYUSUNA ATARAK...

M.E.A. ifadesinde, kayın validesinin kendisini sevmediğini ve kızından boşandırmak için baskı yaptığını, bu sebeple kendisini elleri ile boğarak öldürdüğünü ve ikametinin bodrumunda bulunan gider kuyusuna atarak üzerine beton döktüğünü söyledi.

Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş

Olayın haber alınmasından sonra olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan tarafından soruşturmanın derinleştirilerek sürdürüldüğü bildirildi.

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Cani damat boğduktan sonra üzerine beton dökmüş
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