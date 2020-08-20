Değnekçi, polislerden para talep edince yakalandı!

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Polisleri değnekçilerle ilgili operasyonları sürdürdü. Fatih İlçesi'ne bağlı İmran Öktem Caddesi'nin üzerinde korsan otoparkçılık yaptığı tespit edilen Ertan A., müşteri olarak sokağa araç park eden sivil polislerden haksız yere para talep edince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

DEĞNEKÇİ, SABIKALI ÇIKTI

Ertan A. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "Karayolunun üzerinde park yerini tespite yetkili idare veya bu idare tarafından işletme izni verilenler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin karayolu üzerindeki park alanlarına park edenlerden ücret alması veya teşebbüs etmesi" içerikli 79.Maddesi gereğince adli işlem yapıldı. Şüpheli Ertan A.'nın "Korsan Otoparkçılık" suçundan altı suç kaydının olduğu belirtildi.

Sivil polislerden park parası almaya çalışan değnekçi gözaltına alındı | Video