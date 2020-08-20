Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Demir çubuklu kadın, park halindeki otomobilin camlarını böyle kırdı

Demir çubuklu kadın, park halindeki otomobilin camlarını böyle kırdı

'da kimliği belirsiz kadın, kime ait olduğu bilinmeyen park halindeki otomobilin camları ile aynalarını demir çubukla kırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda, aracın camlarını kırıp, küfreden kadın, sokaktan ayrıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 17:31 Son Güncelleme: 20.8.2020 17:44 ABONE OL
Demir çubuklu kadın, park halindeki otomobilin camlarını böyle kırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki beyaz renk otomobile vurmaya başladı. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobilin ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek, aynaları da kırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp, sokaktan ayrıldı. Bu anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika haberi | Antalya'da genç kadından feci intikam! 'Yasak aşk, aldatma...' | Video

Son dakika: Kadıköy'deki gözaltı olayında flaş gelişme! Genç kızın ifadesi ortaya çıktı

ARKADAŞINA GÖNDER
Demir çubuklu kadın, park halindeki otomobilin camlarını böyle kırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA