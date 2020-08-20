Demir çubuklu kadın, park halindeki otomobilin camlarını böyle kırdı

Olay, saat 13.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kadın, eline aldığı demir çubukla sokakta park halindeki beyaz renk otomobile vurmaya başladı. Kime ait olduğu bilinmeyen otomobilin ön camı ile açılır tavan camına vurup, parçalayan kadın, küfrederek, aynaları da kırdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Kadın, daha sonra demir çubuğu aracın yanına atıp, sokaktan ayrıldı. Bu anlar ise sokaktaki binalarda oturanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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