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Haberler Yaşam Haberleri Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 20 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? Kandilli Rasathanesi ve BURADA!

Ülkemizde yer alan aktif fay hatlarında anlık kırılmalar meydana gelmesi sebebiyle son dakika olayları yaşıyoruz. En son Malatya Pötürge ve Iğdır illerimizde meydana gelen şiddetli depremlerin ardından vatandaşlarımız Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve ile ilgili detaylara erişebilmek adına Deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına yanıt aramaya devam ediyor. İşte ile Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularının yanıtları…

Giriş Tarihi: 20.8.2020 20:13 Son Güncelleme: 20.8.2020 20:13 ABONE OL
Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 20 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

Aktif özellikte Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu isimli 2 fay hattının geçiş güzergahında yer alan ülkemizde iç ve dış merkez üsleri kaynaklı olarak büyük, orta ve küçük şiddetlerde son dakika gelişmeleri meydana geliyor. En son Malatya Pötürge ve Iğdır'da meydana gelen şiddetli depremin ardından vatandaşlarımız son depremler bilgileri için deprem mi oldu, , saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Peki, Kandilli Rasathanesi ve ile deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde?

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (20 AĞUSTOS 2020 PERŞEMBE)

20 Ağustos 2020 Perşembe 20.03 itibariyle meydana gelen depremler şöyle;

Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 20 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 20 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 20 Ağustos 2020 Perşembe Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA!
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