DJ av tüfeğiyle kurşun yağdırdı

ŞAHISLAR GÖZALTINA ALINMAMAK İÇİN POLİSE DİRENDİ



Olay yerine gelen polis ekipleri, ellerinde av tüfeği olan C.D. ile Ayberk D.'ye teslim olması için ikazda bulundu. Şüphelilerden Ayberk D. polise direnerek 1 el rastgele ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de uyarı amaçlı hava ateş açtı. Şahısların polise direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen C.D. ve Ayberk D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.D. serbest kalırken, ağabeyi Ayberk D. ise sulh ceza hakimliğince 'görevli memura mukavemet' suçundan tutuklanarak Alanya L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.