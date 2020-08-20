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Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...

Arnavutköy'de 3 Ocak tarihinde meydana kan donduran vakasında son dakika gelişmesi yaşandı. İbrahim Y., eşi Aynur Y. ve ilişki yaşadığını iddia ettiği Murat Olgun'u ormanlık alanda silahla öldürmüştü. İbrahim Y., cinayet büro ekiplerince 'de yakalandı. Katil zanlısının 23 suçtan emniyette kaydı olması dikkat çekti.

AA
Giriş Tarihi: 20.8.2020 14:44 Son Güncelleme: 20.8.2020 14:55 ABONE OL
Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...

Arnavutköy'de eşi Aynur Y. (26) ve gönül ilişkisi yaşandığını öne sürdüğü Murat Olgun'u (30) öldürdüğü iddia edilen şüpheli İbrahim Y. (32) yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, 3 Ocak'ta Arnavutköy'de ormanlık alan içerisinde Olgun'un cansız bedeninin bulunması, Aynur Y'nin ise yaralı halde bulunup kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...

Polis yaptığı araştırmada, şüpheli İbrahim Y'nin eşi Aynur Y. ile gönül ilişkisi yaşadığını öne sürdüğü Olgun'u (Fotoğraftaki) ormanlık alana götürdüğü, yanındaki tabancayla yaralayıp kaçtığını belirledi.

Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...

YAKIN ZAMANDA SİLAHLA BİRİNİ YARALAMIŞ

Firari şüpheli İbrahim Y'nin 13 Temmuz'da Arnavutköy Anadolu Mahallesi Tekinay Sokak'taki bir iş yerinde Muhittin Çiçek'i silahla yaraladığı da öğrenildi.

Ekipler yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli İbrahim Y'yi 'de düzenlediği baskınla yakaladı. Şüphelinin üst aramasında tabanca ve 9 fişek ele geçirildi.

Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...

SUÇ KAYDI KABARIK

Gözaltına alınan şüphelinin 23 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Eşini ve ilişki yaşadığını iddia ettiği kişiyi öldürmüştü! Katil zanlısı koca yakalandı...
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