Ev arkadaşları arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ağır 2 yaralı

Olay, İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehir Musa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde yaşayan Azeri uyruklu Y.K. ile ev arkadaşı A.C. arasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında şahıslar, bıçaklarla birbirini yaraladı. Daha sonra kanar içinde sokağa çıkarak kavga etmeye devam eden şahısları gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulansta yapılan Y.K. ve A.C., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Kavga ederek yaralanan şahısların 2'sinin de olay sırasında alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.