Gazeteci Mehmet Ali Tekin’e son veda

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Gerçek Hayat Dergisi yazarı gazeteci Mehmet Ali Tekin son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camisi'ndeki cenazeye Tekin'in ailesii ve sevenleri katıldı. Cenazede konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Mehmet Ali Tekin'in İslam dünyasındaki mazlum coğrafyalarda mücadeleler verdiğini, Türkiye'de Kudüs'ü kurtarmak için örgüt kurmak suçlaması ile yargılandığını söyledi. Silahlı terör örgütü FETÖ'nün Selam Gazetesi çalışanlarına düzenlediği Selam Tevhid kumpasında cezaevine giren Tekin, yeniden yargılama sonucunda 2017'de tahliye edilmişti.